خبير: نحتاج إلى طاقة فندقية إضافية بنسبة 100% لاستيعاب التدفقات السياحية

قال الخبير الفندقي رامي فايز، إن القطاع السياحي يحتاج إلى طاقة فندقية إضافية بنسبة 100% عن الموجودة حاليا بالمقاصد السياحية المختلفة للوصول إلى مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، أي بعد أربع سنوات.

وأضاف فايز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الطاقة الفندقية الموجودة في مصر تصل إلى 215 ألف غرفة فندقية والتي تستوعب نحو 15 إلى 16 مليون سائح سنويا.

وأشار إلى أنه للوصول إلى المستهدف لا بد من وجود مبادرات لدعم الاستثمار الفندقي وحل المعوقات التي تقف أمام الفنادق المغلقة وإعادة تشغيلها من جديد حيث إن هذه الفنادق المغلقة ستدخل التشغيل مباشرة واستيعاب الطلب السياحي على مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق، تولى وزارة السياحة والآثار أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.

وقد تمت زيادة أعداد الغرف الفندقية فى مصر بالمقاصد السياحية المختلفة، خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 إلى نحو يقرب من 4 آلاف غرفة فندقية.

توصيات بضرورة زيادة الغرف والمراكب الفندقية

وسبق، أصدرت لجنة تسويق السياحة الثقافية تقريرا أوصت فيه بضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية، بالإضافة إلى المراكب السياحية حتى تتمكن من استيعاب حجم الحركة الوافد، إضافة إلى أهمية تطوير مطار الأقصر حتي يستوعب الزيادة المنتظرة في حجم التدفقات.

الجدير بالذكر أن مصر قد حققت نحو 7 ملايين سائح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ومتوقع أن تختتم العام بـ 15 مليون سائح.