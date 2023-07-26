مذكرة رسمية.. "غرفة المنشآت الفندقية” ترصد أبرز معوقات الاستثمار السياحي

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة “المنشآت الفندقية”، تفاصيل المذكرة التي تقدم بها لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، حول المعوقات التى يقابلها المستثمرين للتوسع فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق المستهدف بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف “عاقل” أن تحقيق تلك الاستراتيجية يحتاج إلى 3 أضعاف الطاقة الفندقية الحالية، حيث أن ذروة الطاقة الاستيعابية للفنادق تُقدر بـ 15 مليون سائح.

وتابع في مذكرته أن أبرز معوقات زيادة حجم الاستثمار الفندقي هو الارتفاع الشرائى للاراضى وخاصة فى المناطق النائية بالإضافة إلى ضرورة إيجاد قروض ميسرة من البنوك بفوائد قليلة للمستثمرين لمساندتهم فى زيادة حجم الطاقة الفندقية بالإضافة الى إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة معينة حتى يستطيع تسديد جزء من المديونية عليه لافتا انه لزيادة حجم الطاقة الفندقية فى مصر لابد من البحث عن وسائل لتحفيز المستثمرين .

وأشار “عاقل” إلى أن الدولة بدأت فى إجراءات تحسين مناخ الاستثمار الفندقي فى مصر باصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، بالاضافة الى تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتى تعمل على تيسير إصدار التراخيص وتضم فى عضويتها عدد من الجهات المعنية حيث تضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع بالاضافة الى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.