فنادق جديدة تدخل السوق السياحى لتتناسب مع الطلب على مصر

أعلنت وزارة السياحة والاثار مؤخرا عن افتتاح عدد من المنشات الفندقية الجديدة ضمن سياسة الوزارة لافتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية ليتنساب مع هدف الوزارة بالوصول الى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولتناسب مع حجم الطلب السياحى الموجود حاليا على مصر .

و من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الغرف الفندقية بنهاية عام 2024 وخاصة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما تم توقيع بروتوكولات لتشغيل فنادق جديدة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، ودخول أنماط جديدة وجاذبة من الفنادق للعمل بالسوق مثل الفنادق البيئية، والذهبيات النيلية والتى ستضيف تجربة سياحية متميزة للسائحين .

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وقد اصدرت وزارة السياحة والاثار مؤخرا عدد قرارات بمنح تراخيص وتشغيل لعدد من المنشات الفندقية الجديدة من بينها اصدار تراتخيص الى سبعه منشأت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية،و قامت هذة المنشات باستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل السياحي ومراجعتها من قبل الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة قبل إصدار هذه القرارات بما يضمن جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها بها.

فنادق جديدة تدخل السوق السياحى

كما قامت وزارة السياحة والآثار،بادخال انماط جديدة من الفنادق لتتناسب مع كافة اذواق السائحين والزائرين لمصر فقد تم منح ترخيص الى نحو ثلاثة منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، حيث تعد هذه المنشآت هي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي تم اعتمادها في مارس الماضي، حيث تم إعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وقد علق احمد عيسى وزير السياحة والاثار أن مصر تستحق بأن تكون الدولة السياحية الأولى في العالم وأن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، مشيراً إلى ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة ، مشيدا بالجهود التي يتم بذلها لتحقيق زيادة مستمرة في عدد الغرف الفندقية في مصر،