المنشآت الفندفية تعلن الاشتراطات اللازمة لترخيص "الذهبيات النيلية"

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، المستندات اللازمة لتراخيص “الذهبيات النيلية” -هى مراكب متوسطة الحجم مصنوعة من الخشب ومزودة بالأشرعة- وتقل عددا من الغرف الفندقية عن الفنادق العائمة.

سند ملكية الذهبية

مستندات الشركة المالكة للذهبية من (السجل التجاري - البطاقة الضريبية وصحيفة الحالة الجنائية للممثل القانوني).

الرسم الهندسي الصادر من الملاحة الداخلية بالمحافظة والتابع لها الذهبية.

تقديم نموذج ‎١‏ نقل ملاحي ونموذج ه نقل ملاحي مجدد.

تقديم تعاقد علي مرسي مخصص من وزارة الموارد المائية والري في حالة (التسكين والمغادرة).

وأشار تقرير الغرفة إلى الاشتراطات التي يجب توافرها في العائمات الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 2022 والتي لا يزيد حمل الاشغال الكلي بها علي عدد ‎50 شخصا -الذهبيات- ويشمل هذا العدد العمال والمقيمين والزائرين والتى يجب ان تتوافر بها فيلزم تزويد المنشأة بطفاية حريق يدوية تعمل بالبودرة الكيماوية الجافة سعة 3 كجم توضع في الممر بواقع جهاز لكل غرفتين ‎ ،كما يلزم تزويد القاعات بالمنشأة بطفاية حريق يدوية تعمل بالبودرة الكيماوية الجافة سعة6 كجم توضع في كل قاعة بالمنشأة.

ويلزم تأمين قاعة الطعام بطفاية حريق يدوية تعمل بالبودرة الكيماوية الجافة سعة 6كجم، كما يجب تأمين المطبخ بطفاية حريق يدوية تعمل بالبودرة الكيماوية الجافة سعة 6 كجم، وفي حالة وجود “هود أو قلايات” يلزم تأمين المصادر الحرارية بنظام إطفاء تلقائي بسائل كيماني ، كما يجب تأمين غرفة المولدات وخزان الوقود بطفاية حريق يدوية تعمل بواسطة الفوم الرغوي او ثاني أكسيد الكربون.

كما ‏يجب تأمين لوحات توزيع الكهرباء بطفاية حريق يدوية تعمل بثاني أكسيد الكربون سعة‎ 2كيلو جرام توضع بجانب اللوحات‎ كما لابد ان يتم تامين غرفة المحركات بنظام غمركلي بغاز ثاني أكسيد الكربون يدوي التشغيل ‎، ويلزم توفير كاسر يدوي التشغيل متصل بجرس.