خارجية روسيا تعزى أسر ضحايا الزلزال المدمر بالمغرب

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن التعازي الخالصة لأسر الضحايا الزلزال المدمر.

وقالت زاخاروفا: "نعرب عن تعازينا لأسر وأقارب ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأشارت ممثلة الخارجية إلى أن السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء، على اتصال مستمر مع السلطات المغربية، لمعرفة تطورات الوضع.

ووفقًا للدبلوماسيين الروس العاملين في المغرب، لا يوجد مواطنون روس بين المتضررين من الزلزال.

وفي وقت سابق نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل، تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة جوية وبرية.

كما تنشر القوات المسلحة وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، وطائرات دون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

منظمة الصحة العالمية

وعلي سياق آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية تضرر أكثر من 300 ألف شخص جراء زلزال المغرب المدمر.

وأعرب مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن استعداد المنظمة لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة في المغرب.

وقدم "غيبرييسوس" تعازيه للمغاربة في كارثة الزلزال، وغرد عبر منصة "إكس" أفكاري وصلواتي مع المغاربة، في أعقاب الزلزال المميت الذي وقع الليلة الماضية. نحن على استعداد لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 820 قتيلًا و672 مصابًا، بينهم 205 يعانون من إصابات خطيرة.

وزارة الداخلية المغربية

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، عن ارتفاع حصيلة الضحايا، موزعة كالتالي: 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية في جميع العمالات والأقاليم المعنية تواصل تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للتدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار".