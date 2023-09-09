السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تعزى الشعب المغربى فى ضحايا الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، الذي أودى بحياة ما يزيد على 800 شخص في حصيلة أولية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب، أمس الجمعة، موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وقدم العديد من دول العالم، اليوم، واجب العزاء في ضحايا زلزال المغرب المدمر، بينها مصر والأردن والعراق والإمارات والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب

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وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 قتيلا و672 مصابا، من بينهم 205 في حالة خطرة.

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وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية: "في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إغيل بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 9 سبتمبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة".

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بينما يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررا.

وقال رئيس بلدة قريبة من مركز الزلزال لموقع "إم 2" الإخباري المغربي، إن عدة منازل في البلدات المجاورة انهارت جزئيا أو كليا، وانقطعت الكهرباء والطرق في بعض الأماكن.

وأوضح عبدالرحيم يت داود، رئيس بلدة طلعت نعقوب، أن السلطات تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين، لكنه قال إن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة مدى الضرر.

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