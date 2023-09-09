مرسى تستقبل سفيرة نيوزيلندا للتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، آمى لورنسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، جيث هدفت الزيارة إلى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية ملف المرأة، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية في ظل دعم القيادة السياسية للمرأة، التي تدعم تمكينها وتساند حصولها على حقوقها في كل المجالات، والتي كفلها لها الدستور والقانون المصري.

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تشكيل المجلس واختصاصاته وقرار إنشائه، مشيرة أيضًا إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، الذي صدر عام 2017 تطبيقًا لما جاء في الدستور المصري، والذي أكد على أن المجلس القومي للمرأة آلية وطنية مستقلة معنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية.

حملات طرق الأبواب

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس القومي للمرأة في التوعية بحقوق المرأة في كل المجالات، من خلال حملات التوعية، ومن بينها حملات (طرق الأبواب) التي ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، والحملات الإعلامية المختلفة على كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة أيضًا إلى دور الدراما المصرية الهام في رفع الوعي بقضايا المرأة، وفي تغيير الصورة النمطية لأدوار ومكانة المرأة في المجتمع، وهو ما شهدناه من خلال العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى النجاح الذي حققه مسلسل "تحت الوصاية"، من خلال تسليط الضوء على قضية الوصاية والولاية على المال، والمعاناة التي تمر بها المرأة للحصول على حقوق أبنائها بعد وفاة الزوج.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر والعالم وصلت إلى العديد من المناصب القيادية الهامة في الدولة، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه من أجل استمرار هذا النجاح لا بد من العمل على تذليل التحديات التى تواجه المرأة وتعيقها عن تحقيقه، مشيرة إلى أنه من بين هذه التحديات ضرورة مواجهة الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات، والتي تشكل عائقًا أمام مشاركتهن المتساوية والفعالة، ما يؤدي إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولي مناصب قيادية ومواقع صنع القرار.