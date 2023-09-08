الغد: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعكس الثقة الدولية لمكانتها

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة مصر في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي تعكس مدى مكانة مصر وثقلها الدولي خاصة مع حرص الهند على أهمية المشاركة المصرية مع باقي الدول المشاركة وهي الدول الأقوى والأكثر نفوذًا وهيمنة في العالم.

وألمح موسى مصطفى موسى في تصريحات صحفية له، إلى أن حرص الدول الكبرى على المشاركة في بريكس من قبل واليوم في قمة العشرين يؤكد ثقة الدول الكبرى في اقتصاد مصر وما تحقق من مشروعات وخطط تنموية واستثمارية في عهد الرئيس السيسي.

اكتشافات الغاز

وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مصر دولة ذات ثقل ورمزية استراتيجية ليست عربية أو إفريقية أو إقليمية، بل دولية وأن المشروعات والمدن الجديدة والبنية التحتية واكتشافات الغاز عززت من الثقل والريادة المصرية الدولية.

وأشار موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إلى أن تواجد مصر في كل القمم والمناسبات العالمية زاد بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي الذي نقل مصر لمرحلة النفوذ والقرار بشكل قوي وفاعل.

قمة العشرين

وتنطلق غدًا السبت، أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد" بمشاركة مصر كضيف شرف للقمة العشرين بدعوة من الرئاسة الهندية.

ويتضمن جدول أعمال قمة العشرين بنيودلهي العديد من القضايا المهمة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.