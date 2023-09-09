اليوم.. محاكمة فلاح هشم رأس جاره بالفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن ممدوح وعضوية المستشار وائل محمد والمستشار طه حسن، قضية المتهم "علي.م.م" في الشروع بالقتل بضربه بفأس على رأس المجني عليه "محمد.ك.م" واستعراض القوة، حيث ترصد للمجني عليه وقام بالاعتداء عليه بالفأس قاصدا إزهاق روحه.

وتعود تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي باعتداء شخص يدعى "علي.م.م" فلاح على شخص جاره ويدعى "محمد.ك.م" بالضرب بالفاس علي رأسه قاصد قتله لخلافات قديمة وبسبب الجيرة.

انتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة شخص في العقد الثالث من العمر ويدعي محمد.ك.م بإصابات خطيرة في الرأس بسبب اعتداء شخص عليه.

وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وتم تحويل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي بسبب خطورة الحالة.

وتم ضبط المتهم والأداء المستخدمة في الاعتداء وهي عبارة عن فأس، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

كان أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم للضرب بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي وتجمع فيها أقارب الأسرتين، ثم اندلعت مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ للسيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، كما انتقلت الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.