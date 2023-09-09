بينها مناقشة المجموعة القصصية "مسيح آخر .. أخير".. أجندة "الدستور" الثقافية

بين العروض المسرحية السينمائية، والأمسيات الثقافية والموسيقية، يحتشد اليوم 9 سبتمبر 2023، بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي العاشرة والنصف صباحا، تنطلق بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات ورشة عمل حية فنية، رسم مناظر الحصاد، والتي تعقد تحت عنوان “الفلاح المصري”، وتستهدف الورشة الأطفال واليافعين.

ــ فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية عبر مراكزه الإبداعية، والتي تبدأ في الخامسة مساء، حيث تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عروض نادي السينما المستقلة التى ينظمها المركز القومى للسينما، حيث تعرض الأفلام الروائية القصيرة: " شغف" إخراج يوسف سليمان، "جرسون" للمخرجة منال مغربي، و "خط النار" إخراج أحمد حمدي. هذا ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يحتضن مركز الإبداع الفني، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، أمسية جديدة، من أمسيات مبادرة “أرواح في المدينة”، وتعقد هذا الشهر تحت عنوان “القاهرة وسبتمبر في 100 عام”، بالتعاون مع مبادرة القاهرة عنواني. يدير الأمسية ويقدمها الكاتب محمود التميمي.

وفي السادسة مساء، يقام بمركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، العرض المسرحي “آخر الشارع”، تأليف مؤمن عبده، وإخراج محمد نجله . يتناول العرض الأزمات التي تواجه الممثلون في حياتهم المهنية عن طريق الترميز لهم بوجهي المسرح الضاحك والباكي .

ــ مناقشة مجموعة مسيح آخر .. أخير

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، حيث تحل الكاتبة علياء هيكل في ضيافة الصالون، ندوة لمناقشة مجموعتها القصصية “مسيح آخر .. أخير”، والفائزة بجائزة الطيب صالح للرواية العربية لهذا العام . ويناقشها كل من: دكتور محمود عطية، دكتور طه سيف الله، دكتور محمد سمير رجب .

ــ خدعة الفلامنجو في دار هن

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الروائية الشابة، نهلة كرم، في ضيافة دار هن للنشر، بمقرها الكائن بالمعادي، في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع روايتها “خدعة الفلامنجو”، والصادرة مطلع العام الجاري عن الدار المصرية اللبنانية، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ــ غرفة تخص المرء وحده

وفي الخامسة والنصف مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، والذي يتناول في لقاء هذا الإسبوع، مناقشة النسخة العربية لكتاب “غرفة تخص المرء وحده”، للكاتبة فرجينيا وولف، ومن ترجمة سمية رمضان، ويناقش الكتاب القاص أحمد حلمي.

ــ الفرار من حوض الاستحمام بجزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية “الفرار من حوض الاستحمام”، للكاتب الشاب يوحنا وليم، والصادرة مطلع العام الجاري عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويناقش المجموعة كلا من الكاتبين: محمد عمر جنادي، وهبة خميس.

ــ افتتاح معرض "معًا.. للحرف اليدوية"

وفي الخامسة مساء، يفتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، معرض "معًا.. للحرف اليدوية" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية.

ويضم المعرض الذي يستكر حتى 11 سبتمبر، مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل الرسم والنحت والخياطة والخزف وصناعة الأثاث والكروشيه والشموع والنسيج والحلي والجلود وغيرها من الفنون اليدوية.

كما تقام علي هامش المعرض، مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تحيي فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة لصاحبها محسن صادق، حفل الافتتاح، كما تقدم فرقة "كالوس المسرحية" لمؤسسها تامر فؤاد عرضًا مسرحيًا في اليوم الثاني “غدا الأحد”، ويتخلل ذلك مجموعة من الورشة التعليمية والتدريبية، وتُختتم الفعاليات مع حفل موسيقي وغنائي رائع للفنانة سارة الراوي.

وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، حفل موسيقي فني، والذي تحييه الفنانة نسمة عبد العزيز، وباقة من أجمل المقطوعات الموسيقية التي اشتهرت بعزفها علي آلة الماريمبا.