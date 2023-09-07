بينها أمسية حول رسام العرب "محمد حجى".. أجندة الدستور الثقافية

بين الأمسيات السينمائية والغنائية الموسيقية والثقافية، يحتشد اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الخامسة مساء، تستضيف قاعة سينما الهناجر- بساحة دار الأوبرا المصرية - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية للمخرج أحمد فؤاد درويش، و احتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجي، حيث يعرض الفيلم ين الوثائقيين " الجمالي" ، و"رسام العرب" .

يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي ؛ نجله المهندس أسامه حجي الذي يشارك بالحديث عن والده. يدير الصالون ويقدمه المخرج أحمد فواد درويش.

ــ الذكاء الاصطناعي والابداع بمركز جمال عبد الناصر

وفي السادسة مساء، يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء جديد من لقاءات "البيت" الشهري، ويقام هذا الشهر تحت عنوان"الذكاء الاصطناعي والابداع" .

يستضيف اللقاء المهندس محمد حنفي - مدير أكاديمية التسويق – معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والذي يتحدث حول القضايا التي يثيرها ابداع الذكاء الاصطناعي وعلاقته باللغة والابداع والعاطفة، وإمكانية وجود ترابط بينهم، اللقاء تقديم الكاتبة هبة يونس .

ــ حفل فريق "راى نا" بقبة الغورى

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي لفرقة "راى نا". حيث تقدم الفرقة موسيقى الراى المتأصلة في بلدان شمال إفريقيا مثل الجزائر، المغرب، تونس وليبيا، حيث تتميز أغاني الراي بلكنتها الفريدة.

تتكون الفرقة من مجموعة من الشباب وهم: محمد بيومي مغنى الفرقة، نور عبيد عازف الجيتار، شريف سالم عازف الباص جيتار، سامح شعبان عازف الدرامز، أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو، معاذ عسكر عازف الإيقاع.

وفي السابعة مساء، يقيم مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية باليوم العالمي للتصوير، بقاعة الأخوين وانلي.

ــ حفل توقيع ومناقشة رواية “حكايات”

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة الكتبجية بالمعادي، أمسية لتوقيع ومناقشة رواية “حكايات”، تأليف نورين إيهاب، وتنتاقش الرواية دكتورة هناء عكاشة.

تتناول الرواية قصص قصيرة أحداثها غير مسلسلة، لكن بعضاً منها مترابط ومتآلف من حيث الأفكار والمشاعر، حول مواقف واقعية واجتماعية، تُروى حكاياتها على لسان أبطالها، وتعالج المجموعة أحداثاً قد نكون مررنا بها مسبقاً، أو عاشها أشخاص نعرفهم.

وفي السابعة مساء، تنظم وكالة بهنا للثقافة السينمائية بالإسكندرية، عرض لمجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة وهي: “أن تصل متأخرًا” إنتاج 2021، من إخراج ضحى حمدي ومدة عرضه 22 دقيقة

“المالك” إنتاج 2020، إخراج خالد خلة، ومدته 10 دقائق. “ربيع ممطر” إنتاج 2022، إخراج أحمد خليل علي، ومدته 8 دقائق. “اتنين ونص” إنتاج 2021، إخراج عصام حيدر وتبلغ مدة عرضه 10 دقائق.

ــ حفلات مهرجان القلعة

وتتضمن فعاليات اليوم الخميس، من الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، والذي يقام علي مسرح محكي القلعة، عدة فقرات فنية، تبدأ في الثامنة مساء، بحفل يحييه كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصريةو يليه في العاشرة حفل الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو دكتور ناير ناجي.

كما يحل الشاعر فتحي عبد السميع، في السادسة مساء، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، مركز اللغة والثقافة العربية التابع لجامعة القاهرة، وذلك بقمر المركز الكائن أمام السفار السعودية، ويدير الحوار ويقدمه سعيد شحاتة الباحث في الدراسات الأدبية.