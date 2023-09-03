بينها افتتاح المعرض الجماعى "كما أنا".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

افتتاح المعرض الجماعي "كما أنا" بجاليري مصر، واحد من الأنشطة الفنية والثقافية التي يحتشد بها اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، يحتضن جاليري مصر للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح المعرض الجماعى "كما أنا" الذي يشارك فيه كل من الفنانين: عادل السيوى، علياء الجريدي، بهرام حاجو، عصام معروف، هند عدنان، إبراهيم الدسوقي، إسلام عبادة، إسلام زاهر، كمال الفقي، محمد عبلة، ريم أسامة، صلاح المر، سيروان باران، و سعاد عبد الرسول، هذا و يستمر العرض حتى 20 سبتمبر الجاري.

ــ الفكاهة في التراث العربي

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بقصر ثقافة روض الفرج أمسية ثقافية بعنوان "الفكاهة في التراث العربي"، والتي يقدمها الباحث حمدي عبد الرازق.

كما تتضمن الأمسية أيضًا، مناقشة المجموعة القصصية "خضار الروح"، للكاتبة سارة الليثي، ويناقشها كل من: الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم، والكاتب ياسر عبد الرحمن، وتدير الأمسية الكاتبة إسراء حمودة.

ــ فن التصوير المصري القديم

وعلى هامش معرض الفنان التشكيلي رضا عبد الرحمن، تعقد في السابعة مساء بجاليري ياسين بالزمالك، ندوة فنية بعنوان "فن التصوير المصري القديم والحداثة".

ويتناول اللقاء نقاش مفتوح حول تأثير التصويرالمصرى القديم على أعمال التصوير فى الفن الحديث والمعاصر تطبيقًا على معرض "نوستالجيا" للفنان دكتور رضا عبد الرحمن.

ويشارك في الندوة كل من: دكتور فكرى حسن، أستاذ علم المصريات، الفنان وجيه وهبة رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة سابقًا، الفنان دكتور رضا عبد الرحمن، وسامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر بجامعة حلوان.

ــ تياترو أمل بالمعهد الفرنسي

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحتضن المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، عرض "تياترو أمل"، وهي فرقة نسائية مصریة تقدم عروض فنية تستخدم فن المونولوج الغنائي والأغاني الدرامية وتمزجها بفن الحكي المسرحي لخلق بیئة تفاعلية مع الجمهور، تقدم العروض حكايات معاصرة تعبر عن المشاعر التي تعيشها المرأة في مجتمعنا.

ــ كف المسيح بمركز قنصلية

وفي السابعة مساء أيضًا، يحتضن مركز قنصلية الثقافي بمقره الكائن بميدان طلعت حرب، الأمسية التي تنظمها دار العين للنشر، لمناقشة وتوقيع رواية "كف المسيح" الصادرة عن العين للكاتبة أمنية صلاح .

ويناقش الرواية كل من الكتاب: سامح الجباس، أحمد عبد اللطيف، محمد إسماعيل عمر، رضوي الأسود، وتدير الندوة الناشرة دكتورة فاطمة البودي والإعلامي خالد منصور.

ــ "بوكو" في سينما الأحد

وضمن برنامج سينما الأحد، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يعرض بمركز الفنون التابع ملكتبة الإسكندرية، يعرض في السابعة مساء، الفيلم التشيكي "بوكو"، وذلك بالتعاون مع سفارة التشيك، الفيلم روائي طويل، تبلغ مدة عرضه 112 دقيقة، من إنتاج عام 2022، ومن إخراج أليس نيلس يعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة للغة العربية.

ــ أساطير بيت الكرتلية في السناري

وفي الحادية عشرة صباحًا، يقدم الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، ورشة تدريبية للأطفال تحت عنوان "أساطير بيت الكرتلية"، وذلك في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية.

يصاحب الورشة نشاط يدوي مصاحب للحكايات يتضمن تلوين بعض الصور واللوحات التي تحكي تلك القصص العجيبة، ورشة حكي تفاعلي تستعرض حكايات وأساطير بيت الكرتلية وعالمه العجيب والغريب كالسرداب والكنز المدفون وبئر الوطاويط وغيرها، وبعض الأساطير المرتبطة بالمنطقة وتاريخها الشعبي مثل حكاية جبل يشكر المقام عليه جامع ابن طولون وبيت الكرتلية وهي الحكايات التي رواها الشيخ سليمان الكريتلي آخر من سكن البيت من العائلة، وخادم ضريح سيدى هارون الحسيني المجاور للمنزل، وقد جمع تلك الحكايات الميجور جاير أندرسون في كتاب يحمل العنوان نفسه.

ــ حفلات مهرجان القلعة

وتتضمن فعاليات اليوم الأحد، من الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، والذي يقام علي مسرح محكي القلعة، عدة فقرات فنية، تبدأ في الثامنة مساء، بحفل للفنان هشان خرما وفرقته الموسيقية، يليها في العاشرة مساء حفل للفنان التونسية غالية بن علي.