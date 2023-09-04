أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

بين ورش وعروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى وحفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، يذخر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي إطار فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى، تحتضن قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة في العاشرة صباحا، جلسة بحثية بعنوان “التجريب المسرحي في المهجر”، وتدير الجلسة الكاتبة المسرحية المصرية رشا عبدالمنعم.

يليها في الثانية عشرة والنصف الجلسة البحثية الثانية التي تعقد تحت عنوان "التجريب المسرحي في مصر.. مشكلات وحلول"، وتدير الجلسة الدكتورة سامية حبيب من مصر.

ــ الورش المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كما تتواصل فعاليات الورش المصاحبة لفعاليات وعروض المهرجان.

ففي الحادية عشرة صباحا، تعقد بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة ورشة “Meisner”، ويقدمها الفنان نديم.

وفي نفس التوقيت، الحادية عشرة صباحا، تواصل الكاتبة نورا أمين تقديم ورشتها المعنونة بـ“بروفة ممتدة”، وذلك في رحاب مسرح مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتحتضن قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، في الحادية عشرة صباحا أيضا، ندوة بعنوان “موسيقي الجسد والمسرح”، التي تقدمها الناقدة الموسيقية ياسمين فراج، أستاذ الموسيقي والنقد الفني في أكاديمية الفنون.

وفي الحادية عشرة صباحا تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة ندوة بعنوان “تنمية مصادر التمويل”، ويلقيها الباحث أحمد العطار.

ــ خريطة عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

ولليوم الثالث علي التوالي تستمر عروض الدورة الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك في السادسة مساء بالعرض اليوناني Ilida , epic poem by Homer، وذلك علي خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وفي الثامنة مساء، تستقبل خشبة مسرح الطليعة، بالعتبة أيضا، العرض المسرحي الفلسطيني “فنتولين العودة”. ومن أرمينيا يستقبل مسرح العرائس في العاشرة مساء عرض “Bukowski”. وفي نفس التوقيت، العاشرة مساء، يستقبل مسرح السامر، العرض المسرحي الإماراتي “قائمة الخديج”.

ــ صفاء عبدالمنعم بورشة الزيتون

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الكبيرة القاصة صفاء عبدالمنعم، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك لمناقشة مجموعتها القصصية "فنجان قهوة بـ7 جنيه".

ويتناول المجموعة القصصية "فنجان قهوة بـ7 جنيه"، للكاتبة صفاء عبدالمنعم، بالنقد والتحليل والنقاش، كلًا من: الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، والكاتبة الروائية سهي زكي، والكاتب علي قطب، والقاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب شعبان يوسف.

ــ ياسين التهامي بمهرجان القلعة للموسيقي

وفي العاشرة مساء، يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامي ليلة من حفلات الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، الذي يقام علي مسرح محكي القلعة، يسبقها في الثامنة مساء، حفل للمنشد أحمد العمري وفرقته.

ــ انطلاق المعرض الثاني لنتاج برنامج بيت جميل للفنون التراثية

كما تنطلق في الحادية عشرة صباحا فعاليات المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ويقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا، ويستمر المعرض حتى 7 سبتمبر الجاري.

يضم المعرض نتاج مشاريع التخرج التى تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية: الخزف، النحاس، الخشب، والجبس التي تم تصيمها من قبل الدارسين الموهوبين ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة.