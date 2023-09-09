السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تثأر من إثيوبيا.. نتائج مباريات الجمعة فى تصفيات أمم أفريقيا

مباراة مصر وإثيوبيا
مباراة مصر وإثيوبيا

نتائج مباريات الجمعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، من الموضوعات الأكثر بحثا، حيث استأنفت الجمعة مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات، وكانت أبرز المواجهات مواجهات مصر وإثيوبيا والتي انتهت بفوز الفراعنة والأخذ بالصقر من المنتخب الإثيوبي، الذي حقق فوزه الوحيد في مشوار التصفيات على حساب المنتخب المصري في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 

 

نتائج مباريات الجمعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023

 

وجاءت نتائج مباريات الجمعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، كالآتي:

 

مصر وإثيوبيا

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 1-0 على نظيره المنتخب الأثيوبي في المباراة التي انطلقت مساء الجمعة.

بوركينا فاسو واسواتيني

وانتهى اللقاء الذي جمع بين كلا من منتخب بوركينا فاسو واسواتيني البنت بالتعادل السلبي.

مالي وجنوب السودان

كما حقق المنتخب المالي فوزا كبيرا على نظيره منتخب جنوب السودان بربعاية نظيفة  في ختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

وتربع المنتخب المصري على صدارة جدول المجموعة 4 والتي يقع فيها المنتخب الوطني حيث حصد 15 نقطة من ست مباريات استطاع ان يفوز في خمس لقاءات بينما تلقى هزيمة وحيدة.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب غينيا برصيد 9 نقاط من خمس مباريات وله مباراة اخيرة امام منتخب مالاوي حيث استطاع المنتخب الغيني أن يحقق ثلاث انتصارات و هزيمتين خلال مشواره في تصفيات أمم افريقيا 2023.

أما منتخب مالاوي فيقبع في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من خمس مباريات استطاع ان يحقق فوزا وحيدا بينما تلقى ثلاث هزائم وتعادل وحيد.

و بشكل رسمي غادر المنتخب الإثيوبي صاحب المركز الرابع في مجموعته، بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة له في مشواره في تصفيات أمم أفريقيا ليتجمد رصيد نقاطه عند النقطة الرابعة، حيث إنه فاز مباراة وتعادل مباراة أخرى.

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موعد مباريات السبت في تصفيات افريقيا

ساحل العاج وليسوتو

وتنطلق مباراة منتخبي ساحل العاج وليسوتو، اليوم السبت، في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السنغال ورواندا

وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة تنطلق المباراة بين منتخبي السنغال ورواندا.

المغرب وليبيريا

وتنطلق مباراة المغرب وليبيريا السبت في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

جزر القمر وزامبيا

كما تنطلق مباراة منتخب اي جزر القمر وزامبيا، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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