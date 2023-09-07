الهجوم الإفريقي يشعل ميركاتو المظاليم قبل 3 أسابيع من انطلاق دوري المحترفين

تسبب الهجوم الإفريقي على أندية دوري المحترفين والقسم الثاني في اشتعال ميركاتو المظاليم قبل 3 أسابيع من انطلاق دوري المحترفين وبعد تعاقد لافيينا مع الموريتاني أحمد سالم لاعب الهلال الليبي تعاقد نادي القناة مع الرواندي كيدي نسانزيمفورا لاعب نادي الجيش إضافة لإبراهيم صلاح وأحمد حسن من بلدية المحلة .

وتعاقد نادي النصر للتعدين مع الثنائي النيجيري يحيي امينو وإلياس بينما تعاقد طنطا مع محمد رمضان لاعب لافيينا.

وأبرم نادي أسوان ثلاث صفقات بالتعاقد مع علي خليل لاعب الجونة لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة وجابر سالم لاعب بتروجيت و أحمد لوكس لاعب طامية.

وتعاقد لافيينا مع حسام باولو لاعب نجوم مصر..وقام أبوقير للأسمدة بضم يوسف جودة ومحمد طلعت لاعبى سموحة موالبد ٢٠٠١ وتعاقد مكادي مع إسلام رشدي لاعب دكرنس و ابراهيم بيبو لاعب بايونيرز .

وأبرم نادي منتخب السويس صفقتين بالتعاقد مع محمود عاطف لاعب طلائع الجيش مواليد 2001و عمر أسامة لاعب حرس الحدود مواليد 2001.

وتعاقد نبروه مع أحمد عبد الفتاح العندليب مهاجم المنيا..وقام دمنهور بالتعاقد مع محمد صبحي ووليد ايفونا لاعبي العبور

وتعاقد نادي كهرباء الإسماعيلية مع محمد عادل هجرس حارس مرمى سبورتنج وقام نادي نجوم مصر الصاعد حديثاً للقسم الثاني بالتعاقد مع حسين السيد لاعب الوحدة الإماراتي.

وانضم نادي دلفي للأندية التي تعاقدت مع لاعبين أجانب وقام بضم لاعب الوسط أموس تيزين لاعب نادي أميداس الغاني..وتعاقد نادي تليفونات بني سويف مع أحمد ناصر موزه لاعب الواسطى.

◘ أموس تيزين لاعب دلفي

وقام شبان قنا بضم عبده توفيق لاعب قوص ..وتعاقد نادي ألو ايچيبت مع إسلام المصري لاعب بورتو السويس بينما قام نادي الإسكندريه للبترول بالتعاقد مع كيمو ممدوح لاعب كهرباء الإسماعيلية.