مصرع سيدة وإصابة زوجها وأطفالها إثر انقلاب سيارة ملاكى بالتجمع الأول

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأبنيها إثر انقلاب سيارة ملاكى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بأحد الشوارع داخل كمبوند بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها أسرة مكونة من أب وأم وطفلين أعمارهم 11 و13 سنة.

وأسفر الحادث عن وفاة الأم وإصابة باقي أفراد الأسرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.