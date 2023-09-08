الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14 ألف طن و721 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و217 سيارة وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 379 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة  و129 سيارة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1904 راكب بموانيها .

12 رحلة طيران سياحي دولي تصل مرسي علم

في سياق آخر، استقبل  مطار مرسى علم الدولى علي مدار ساعات اليوم الجمعة، 14 رحلة طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 133 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة .

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، وتم نقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول لمطار مرسي علم الدولي، الجمعة، أن الرحلات الوافدة اليوم من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة سلوفاكيا، و3 رحلات من مطارات إيطاليا، و3 رحلات من التشيك.

موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ ميناء سفاجا حركة الصادرات ميناء نويبع مطار مرسى علم مرسى علم

مواد متعلقة

مهرجانات الفاكهة تنعش السياح على شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر (صور)

سفاجا تحذر مواطنيها من عاصفة ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

البحر الأحمر تستعرض إنجازات المجلس القومي للسكان وتنظيم والأسرة

الأكثر قراءة

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكري من النوع الأول

تبدأ من 75 جنيهًا.. حلوى المولد النبوى تزين الشوارع مع بداية الموسم (صور)

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

هدايا للأعضاء.. بابا نويل يظهر فى اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

هانى العتال بعد ترشحه فى انتخابات الزمالك: لا وقت للصراعات وعلاقتى بالنادى أبدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين