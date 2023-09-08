تداول 14 ألف طن و721 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و217 سيارة وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 379 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و129 سيارة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1904 راكب بموانيها .

12 رحلة طيران سياحي دولي تصل مرسي علم

في سياق آخر، استقبل مطار مرسى علم الدولى علي مدار ساعات اليوم الجمعة، 14 رحلة طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 133 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة .



تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، وتم نقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول لمطار مرسي علم الدولي، الجمعة، أن الرحلات الوافدة اليوم من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة سلوفاكيا، و3 رحلات من مطارات إيطاليا، و3 رحلات من التشيك.