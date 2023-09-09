كليات الدور الثانى للثانوية العامة 2023
ننشر لكم كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبدأ تسجيل الرغبات بالجامعات و المعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني غدًا السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، و تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر الجاري.
كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
وفي السطور التالية، نعرض لكم كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 شعبة الأدبية و العلمية، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت علي النحو التالي:
كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية أسوان
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
تربية رياضية بنين العريش
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية موسيقية عين شمس
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية نوعية فنية عين شمس
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي (علوم – رياضة)
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية رياضية بنات أسوان
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
سياحة وفنادق بني سويف
آداب انتساب موجه أسيوط
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
آداب انتساب موجه سوهاج
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية المنوفية
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية فنية المنيا
تربية رياضية بنات سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة
تربية نوعية مطروح
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
سياحه وفنادق الاقصر
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
سياحة وفنادق المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
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كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم- دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
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موقع تسجيل الرغبات 2023
وفي هذا الإطار، يستطيع طلبة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/.