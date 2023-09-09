كليات الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ننشر لكم كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبدأ تسجيل الرغبات بالجامعات و المعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني غدًا السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، و تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر الجاري.

كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وفي السطور التالية، نعرض لكم كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 شعبة الأدبية و العلمية، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت علي النحو التالي:

كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية أسوان

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي (علوم – رياضة)

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

سياحه وفنادق الاقصر

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية سوهاج

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آداب انتساب موجه بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم- دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

أقتصاد منزلى حلوان

تربية رياضية بنين بنها

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

موقع تسجيل الرغبات 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع طلبة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.