وزير خارجية المغرب: التحرك السياسي في القدس يجب أن يوازيه تنسيق ميداني عربي

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن القدس تتعرض لهجوم ميداني والرد يجب أن يكون ميداني أيضاً، ولهذا تعمل الجامعة العربية وبيت مال القدس يومياً للحفاظ على الهوية الفلسطينية من الاندثار من خلال ترميم المنشآت العربية الإسلامية، الدعم الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

الحفاظ على هوية القدس

وأكد وزير خارجية المغرب، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الحفاظ على هوية القدس لن يأتي من خلال البيانات ولكن سيأتي من خلال عمل ميداني منسق، ونتائج هذا العمل الميداني يحس بها المقدسيين أنفسهم.

وأضاف في حديثه، أن وكالة بيت مال القدس تتكفل بـ500 يتم مقدسي ويتم متابعة هذا العدد في جميع مراحل الحياة، كما أنه تم افتتاح الكثير من المدارس والمستشفيات بالقدس للحفاظ على الهوية القدسية.

التحرك الميداني

وتابع: "ندرس كيفية تطوير الخطاب العربي خاصة وأن العرب يعلمون نوايا الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن نستبق برامجهم".

واستطرد: "المغرب على اقتناع تام بأن التحرك السياسي يجب أن يوازيه التحرك الميداني على أرض فلسطين لوقف انتهاكات إسرائيل".