الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية المغرب: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته

 ناصر بوريطة
 ناصر بوريطة

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن العالم العربي يعيش تحديات معقدة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على مقاربة لتحرك عربي منسق تجاه جميع القضايا ومن أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، متابعًا: "اتفقنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وأضاف وزير خارجية المغرب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "اتفقنا على تحرك منسق لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة.

وتابع: "الأمين العام لجامعة الدول العربية يبذل جهدًا كبيرًا لحل الأزمات التي تواجه الدول العربية، موجهًا الشكر له على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في العديد من المجالات"، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة المغربية دائمًا تؤمن بالعمل العربي المشترك لكن في طابعه الواقعي العملي الذي يوازي بين القضايا السياسية والتنموية والاجتماعية.

واستكمل: "نؤكد أيضًا أهمية الاقتصاد الأزرق والرقمي، وكل هذه تحديات يجب أن تواجه الدول العربية لتدخل إلى عالم الحداثة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأمن الغذائي الذي يبقى مطروحًا بإلحاح على الدول العربية".

وزير خارجية المغرب فلسطين القضية الفلسطينية المغرب ناصر بوريطة الجامعة العربية القاهرة الإخبارية

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