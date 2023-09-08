البرلمان العربى يشارك فى احتفالية "يوم الصحة" بجامعة الدول العربية

شارك البرلمان العربي ممثلا في النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، في احتفالية يوم الصحة العربي، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية الأمانة الفنية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار "تأثير تغير المناخ على الصحة".

وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات منها تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، وشارك في الاحتفال ممثلي وزارات الصحة بالدول العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة وممثلي القطاع الخاص المعني بالمجالات الصحية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ وعدد من الشخصيات العامة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ركيزة النهوض

كان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أكد أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمعات وحجر الأساس للانطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة دعم الجهود الرامية لمكافحة الأمية في الوطن العربي كونها تمثل العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية بالمنطقة العربية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، والذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام.

وأشار "العسومي" إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على تحدي الأمية وضرورة العمل على توحيد الجهود العربية المبذولة للقضاء عليها من خلال وضع استراتيجيات ومبادرات جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم ومكافحة الأمية في الوطن العربي، مثمنًا في هذا الإطار الجهود الدءوبة التي يقوم بها عدد من الدول العربية لمكافحة الأمية والقضاء عليها.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض دول المنطقة، والتي تؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية بها، وتعيق استمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية مما يخلق أجيالًا غير قادرة على القراءة والكتابة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية في الوطن العربي.