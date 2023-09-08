فى أول أيام استقباله للزوار.. الأجانب يتوافدون على معبد بن عزرا

فتح معبد بن عزرا اليهودي في مدينة الفسطاط التابعة لحي مصر القديمة في محافظة القاهرة، أبوابه لاستقبال الزوار صباح اليوم، وذلك عقب افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وسط إقبال عدد كبير من الأفواج الأجنبية لزيارة أحد أقدم معابد اليهود الأشكناز في مصر.

توافد المئات من السائحين الأجانب والمصريون على معبد بن عذرا اليهودي منذ صباح اليوم بمجمع الأديان بمصر القديمة لزيارته بعد الانتهاء من ترميمه وافتتاحه بشكل رسمي، الأمر الذي دفع "الدستور" لزيارة معبد بن عزرا.

بدأ في القرن الـ21 الميلادي.. جولة الدستور داخل معبد بن عزرا في الفسطاط

بمجرد أن تطأ أرض معبد بن عزرا، تجد نفسك أمام مبنى ضخم جدًا، إذ أُنشئ في القرن الـ12 الميلادي، في منطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، وتجد المئات من السائحين يجوبون طرقاته لمكانة تاريخية كبيرة، ويضم مكتبة عظيمة تضم كتبًا من أندر الكتب اليهودية، التي تسرد تاريخ اليهود في مصر، وتحكي تقاليدهم وعاداتهم، مساحته الشاسعة وكتبه الهامة جعلت مدة ترميمه تصل لـ10 سنوات، أما عن شكله المعماري فإن معماره الخارجي أشبه بالمعمار الكنائسي، وذلك لأنه كان كنيسة من ثم حولت لمعبد يهودي، ومن الداخل فإنه يشبه الطراز البازيليكي حيث ينقسم إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بأطلس المعجزة، أما الثانية فهي منصة الصلاة "البيما".

أما الطابق العلوي فإنه يضم شرفة صلاة السيدات، وتشغل ثلاثة أضلاع وبطرفيها حجرتان للمقتنيات وما يعرف باسم "الجنيزا"، وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة باليهود، وتوجد خلف المعبد بئر للطهارة يتم الوضوء بمائها قبل الدخول للمعبد وخاصة غسل الأرجل، أما سقف المعبد وجدرانه فمغطاة بالجص وعليها زخارف هندسية ونباتية (أرابيسك)، وتتوسط المعبد مقصورة الصلاة وهي من الرخام.

معبد بن عزرا

معبد بن عزرا

معبد بن عزرا

معبد بن عزرا

معبد بن عزرا

معبد بن عزرا