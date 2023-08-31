الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“مدبولى” يعقد مؤتمرًا صحفيًا من داخل معبد بن عزرا اليهودى بعد افتتاحه وترميمه بالكامل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة مشروعات محافظة القاهرة التنموية التي تفقدها اليوم وافتتح عددًا منها برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ولفيف من قيادات المحافظة ورئاسة الوزراء.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل بمعبد بن عزرا اليهودي، تفقدنا مركز السيطرة والسلامة الوطنية لإدارة الأزمات، وذلك ضمن منظومة كبيرة على مستوى الجمهورية وفقًا لتكليفات القيادة السياسية وبنهاية الشهر المقبل سنكون انتهينا من تنفيذ الـ١٣ مركزًا على مستوى الجمهورية.

وتابع مدبولي في كلمته، تفقدنا أيضًا مشروعات برج مأخذ سور مجرى العيون والكنيسة المعلقة وحصن بابليون، مردفًا: هنا تجمع للثلاثة أديان إلى جانب حصن بابليون، وهو ما يعني أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بترميم آثارها.

وأشار مدبولي إلى أن هناك أيضًا مدينة الفسطاط وحدائق تلال الفسطاط على  مساحة ٥٠٠ فدان ونهتم كثيرًا باستعادة العبق التاريخي للفسطاط كأقدم عاصمة إسلامية فى مصر وإفريقيا.
كل الآثار هنا تعود لأكثر من ١٥٠٠ و٢٠٠٠ سنة وكل عمليات الترميم تمت بأيدٍ مصرية خالصة بالتعاون مع عدد من الجامعات.

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مدبولي يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الافتتاح والتشغيل التجريبى لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠".

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة مشروعات محافظة القاهرة التنموية اللواء هشام آمنة وزير التنمية مؤتمر صحفي

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