الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة

صورة المحافظة
صورة المحافظة

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمقر محافظة القاهرة بوسط البلد.

ورصد "الدستور" استعدادات الاستقبال لرئيس الوزراء ومرافقيه، والتي تزينها أعلام مصر والمحافظة، فى حضور لفيف من القيادات والمسئولين.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه اليوم، أعمال التطوير بالمعهد اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وتفقد عدد من مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية. 

وكان قد وافق مجلس الوزراء  على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة فى اجتماعه اليوم بالعلمين الجديدة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

"مصر للمعلوماتية" تهنئ الطالبين الفائزين بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)