مدبولي يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمقر محافظة القاهرة بوسط البلد.

ورصد "الدستور" استعدادات الاستقبال لرئيس الوزراء ومرافقيه، والتي تزينها أعلام مصر والمحافظة، فى حضور لفيف من القيادات والمسئولين.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه اليوم، أعمال التطوير بالمعهد اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وتفقد عدد من مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.