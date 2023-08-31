رئيس الوزراء يفتتح برج مأخذ سور مجرى العيون بعد انتهاء أعمال تطويره

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل برج مأخذ سور مجري العيون، بعد انتهاء أعمال تطويره.

رافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال والدكتورة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ ولفيف من قيادات المحافظة والمسئولين.

جولة تفقدية لأعمال التطوير

عقب الافتتاح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، جولة تفقدية لأعمال التطوير استمع خلالها مدبولي لطبيعة ما تم من أعمال وجدواها.

التشغيل التجريبى لمركز السيطرة

فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الافتتاح والتشغيل التجريبى لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠".

غرفة عمليات متخصصة بنظم متطورة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

مركز السيطرة الموحدة

فيما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث تتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.