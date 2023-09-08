الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

6 معلومات عن معبد إبراهام بن عزرا اليهودي في الفسطاط

معبد بن عزرا
معبد بن عزرا

يعتبر معبد بن عزرا اليهودي، ضمن أكثر المعالم الأثرية التي حملت تاريخ هائل من الكتب التي تحمل معلومات كثيرة عن حياة اليهود، لذلك يعتبر معبد بن عزرا اليهودي من أهم وأكبر المعابد اليهودية الموجودة في مصر.

وتصدَّرت صور معبد بن عزرا اليهودي تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" بعد تجديده والانتهاء من أعمال ترميمه، والذي شهد افتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويرافقة أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار.

وعقب تداول صور معبد بن عزرا اليهودي بعد ترميمه، يرصد موقع "الدستور" في السطور التالية، كل التفاصيل وأبرز المعلومات عن معبد بن عزرا اليهودي عقب تجديده.

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مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معبد بن عزرا اليهودي بعد افتتاحه وترميمه

أبرز المعلومات عن معبد بن عزرا اليهودي عقب تجديده

1 - يُعد معبد بن عزرا اليهودي، واحد من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر.

2 - يضم معبد بن عزرا اليهودي الكثير من الكتب الخاصة باليهود والتي تنسب إلى إبراهام بن عزرا، والذي يعتبر واحدًا من أهم عظماء اليهود في العصور الوسطى.

3 - يعود بناء معبد بن عزرا اليهودي للقرن الـ12 الميلادي، وتم إعادة بناؤه في القرن الـ19 الميلادي.

4 - تشابه تخطيط البناء مع أشكال بناء الكنائس، لتكون أصوله الأولى كنيسة في البداية وتم إعادة بنائه مرة أخرى ليكون معبد يهودي.

5 - كان معبد بن عزرا اليهودي من ضمن الأماكن التي تعتبر مركزًا للعديد من الاحتفالات والصلوات والتجمعات لليهود.

6 - تميز معبد بن عزرا اليهودي بشكل مختلف ومميز عن باقي المعابد، حيث تم تصميم جدرانه بالزخارف الهندسية “أرابيسك”، وجدرانه مغطاة بالجص ليلفت انتباه من بداخله بسبب شدة جماله.

والجدير بالذكر، تم ترميم معبد بن عزرا اليهودي في الفترة الماضية من خلال عزل الأسطح بأفضل أساليب العزل، وتنظيف الأحجار ومعالجتها، وصيانة الإضاءة بالمعبد بالكامل.

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