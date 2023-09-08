الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس المجلس الأوروبي: مجموعة العشرين توصلت لتوافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي

شارل ميشيل
شارل ميشيل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية  الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

جاءت تصريحات "ميشيل" لدى وصوله إلى نيودلهي، للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في شنغهاي.

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وأشار رئيس المجلس الأوروبي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية، وفقا لما نقلته فايننشال تايمز.

وأوضح ميشيل أن الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل أن هناك إجماعا على هذا الأمر.

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صحيفة هندية: استعدادات مكثفة فى العاصمة نيودلهى لاستضافة قمة قادة العشرين

زعماء العالم يتوافدون على قمة مجموعة العشرين بالهند.. ومصر على رأس المشاركين

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "فاينانشيال إكسبرس" الهندية، إن زعماء العالم يجتمعون في العاصمة الهندية نيودلهي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، وتشارك مصر في القمة بدعوة من رئيس وزراء الهند.

وتستضيف العاصمة الهندية، على مدار يومين، شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ويون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من بين آخرين، ومن المتوقع أن يبدأ وصول هؤلاء القادة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وستُعقد قمة مجموعة العشرين في مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات، مع التركيز بشكل أساسي على القضايا المُلحّة مثل الاقتصاد والبيئة والتنمية المستدامة.

وقالت الصحيفة إن هذه القمة سيغيب عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي المرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في عام 2012، وأيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس المجلس الأوروبي مجموعة الدول العشرين الاتحاد الافريقى شنغهاي الدول الافريقية

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