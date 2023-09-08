"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن مصر ودول مجموعة العشرين (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن لقاء مصر ودول مجموعة العشرين.
مصر ودول مجموعة العشرين:
ارتفاع التبادل التجاري إلى 88.1 مليار دولار في 2022.
استثمارات G20 بمصر 24 مليار دولار خلال 2021 – 2022.
سجلت الصادرات المصرية 25.6 مليار دولار في عام 2022.
بلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات 21.1% مقارنة بعام 2021.
تركيا في صدارة دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال 2022.
تحويلات المصريين بدول G20 بلغت 14.3 مليار دولار خلال 2021 – 2022.