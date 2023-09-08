الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن مصر ودول مجموعة العشرين (فيديو)

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن لقاء مصر ودول مجموعة العشرين.

مصر ودول مجموعة العشرين:

ارتفاع التبادل التجاري إلى 88.1 مليار دولار في 2022.

استثمارات G20 بمصر 24 مليار دولار خلال 2021 – 2022.

سجلت الصادرات المصرية 25.6 مليار دولار في عام 2022.

بلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات 21.1% مقارنة بعام 2021.

تركيا في صدارة دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال 2022.

تحويلات المصريين بدول G20 بلغت 14.3 مليار دولار خلال 2021 – 2022.

مصر دول مجموعة العشرين مجموعة العشرين مجموعة العشرين G20 اكسترا نيوز

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