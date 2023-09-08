"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن مصر ودول مجموعة العشرين (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن لقاء مصر ودول مجموعة العشرين.

مصر ودول مجموعة العشرين:

ارتفاع التبادل التجاري إلى 88.1 مليار دولار في 2022.

استثمارات G20 بمصر 24 مليار دولار خلال 2021 – 2022.

سجلت الصادرات المصرية 25.6 مليار دولار في عام 2022.

بلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات 21.1% مقارنة بعام 2021.

تركيا في صدارة دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال 2022.

تحويلات المصريين بدول G20 بلغت 14.3 مليار دولار خلال 2021 – 2022.