الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الصين تعلن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح قمة العشرين

وانج يي
وانج يي

قالت الخارجية الصينية، إن بكين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف وفقًا لمبدأ التوافق للضغط من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية في قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 وزير الخارجية الصيني: محاولات تقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح

وفي سياق آخر، شدد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، على أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح.

وأضاف أن بكين مستعدة دائمًا لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري، مؤكدًا أنه لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون‏"، وفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الصينية مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين عاجل

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