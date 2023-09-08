الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يعكس غياب الصين عن قمة العشرين تغيرا فى الأولويات؟.. باحث يجيب

قمة العشرين
قمة العشرين

أوضح  إلهام لي، الباحث في الشؤون الصينية، دلالة غياب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة العشرين، قائلًا: "إن التقارير والتحليلات من قبل وسائل الإعلام الغربية مضحكة". 

وأضاف "لي"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشاركة القوية بوفد كبير برئاسة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج في القمم الكثيرة يثير قلق ومخاوف الدول الغربية، لافتًا إلى أن هذه المرة عندما أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن غياب الرئيس الصيني عن القمة، فإن هذا جعل وسائل الإعلام الغربية تقول بأن هذا يعطي فرصة للغرب في استغلال هذه الفرصة لتوسيع نفوذها حتى في مجموعة العشرين.

تحليلات غربية غير عقلانية 

وأوضح أن هذه التحليلات الخاصة بوسائل الإعلام الغربية هي تحليل غير عقلانية، لافتًا إلى أنه بالنسبة للصين فهناك أولويات كثيرة بما فيها ما يدل على مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة بريكس، بتعزيز التعاون بين دول مجموعة البريكس، الذي تعتبر من أولوية السياسات الدبلوماسية وبما فيها العلاقات الثنائية بين الصين والهند. 

​الصين غياب الصين الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج قمة العشرين قمة مجموعة بريكس

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