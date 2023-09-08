صحيفة هندية: استعدادات مكثفة فى العاصمة نيودلهى لاستضافة قمة قادة العشرين

سلطت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، الضوء على الاستعدادات النهائية للعاصمة نيودلهي، حيث تستضيف المدينة عددا من زعماء العالم في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، في قمة قادة مجموعة العشرين.

وسيتواجد كبار قادة أكبر 20 اقتصادًا في العالم في الهند لإجراء محادثات حول بعض القضايا العالمية والاقتصادية والجيوسياسية الرئيسية.

وقالت الصحيفة إن المدينة زينت بجدران مطلية بجداريات وكتابات زاهية، ولوحات إعلانية لمجموعة العشرين في الشوارع ذات الإضاءة الساطعة، وترتيبات خاصة في الفنادق والمطاعم.

أبرز المشاركين فى قمة العشرين

وأشارت الصحيفة إلى أن قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في نيودلهي برئاسة الهند، تشهد مشاركة كبار القادة، وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة ستستضيف العاصمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تشهد القمة حضور الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ويشهد الحدث، الذي يستمر يومين، مشاركة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء هولندا مارك روتي.

غياب الرئيس الصينى

وقالت الصحيفة إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قرر عدم حضور القمة، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير لغيابه.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وستعقد القمة، التي تستمر يومين في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي المبني حديثًا "بهارات ماندابام" في ميدان براغاتي.