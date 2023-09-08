كل ما تريد معرفته عن "نور الفلاح" بعد مطالبتها بحضانة طفلها من آل باتشينو

أنجبت نور الفلاح المنتجة والشخصية الاجتماعية الكويتية الأمريكية، ابنها رومان في مستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس في 6 يونيو.

ولكن يبدو أن الرومانسية بين الاثنين قد توترت، حيث تقدمت الفلاح 29 عامًا بطلب للحصول على حضانة ابنهما.

ووفقا للوثائق القانونية التي حصل عليها موقع أخبار المشاهير الأمريكي The Blast، قدمت الفلاح التماسا يوم الأربعاء يطلب فيه الحضانة الجسدية الكاملة للطفل مع منح "زيارة معقولة" لباتشينو.



وهي تطلب حضانة قانونية مشتركة، مما يسمح له بالمشاركة في القرارات الرئيسية مثل التعليم والعلاج الطبي والدين حسبما أفاد الموقع.

وتطلب الفلاح أيضًا من المحكمة أن تطلب من باتشينو دفع أي أتعاب محاماة أو تكاليف مرتبطة بالقضية.

تم ربط الزوجين معًا لأول مرة عندما تم تصويرهما في أحد المطاعم في أبريل من العام الماضي، وفي الشهر الماضي شاركت الفلاح صورة لها مع باتشينو في نيويورك أثناء حضورهما معرضًا للمخرج الشهير بينيت ميلر الذي أشارت إليه بصديقي.

باتشينو أب بالفعل لثلاثة أطفال: ابنته جولي ماري، 33 عامًا، من صديقته السابقة جان تارانت، والتوأم أنطون وأوليفيا، 22 عامًا مع صديقته السابقة بيفرلي دانجيلو.

ولدت نور الفلاح لأب كويتي وأم أمريكية، وهي الابنة الكبرى بين أربعة أطفال، وهي خريجة كلية السينما والتلفزيون بجامعة كاليفورنيا، وتعمل حاليًا كمنتجة أفلام، وكانت حتى وقت قريب نائبة رئيس شركة الإنتاج Lynda Obst Productions.

على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن والدها الرأسمالي، إلا أنه مُدرج على موقع LinkedIn باعتباره مؤسس شركة ThirtyOneCapital Inc ومقرها في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، والدتها ألانا سيتلين رائدة أعمال.

يمتلئ حساب الفلاح على إنستجرام بصور حياة ساحرة، بما في ذلك صور المشاهير مثل سيينا ميلر وتيموثي شالاميت وصاحب المطعم مايكل تشاو .

قبل باتشينو كانت مرتبطة أيضًا بميك جاجر في عام 2017، عندما كان عمر مغني فرقة رولينج ستونز 74 عامًا وكان عمرها 22 عامًا فقط، وأثناء قيامها بجولة لمجلة Hello في قصرها في بيفرلي هيلز المكون من ثماني غرف نوم على الطراز المتوسطي في عام 2019، تحدثت الفلاح عن علاقتها بالموسيقي الشهير.

"إذا كنت أحب الأشخاص الذين أكون معهم، فلا يهمني السن". قالت: "لا أحكم أبدًا على أي شخص بناءً على عمره". "أعتقد أنني شعرت دائمًا وكأنني روح قديمة إلى حد ما.. أحب الأفلام القديمة، وأجمع ملصقات الأفلام القديمة وأرتدي الأزياء العتيقة.. أنا أحب المظهر الرجعي".

وقالت: "لوس أنجلوس هي موطني وأشعر بأنني أمريكية للغاية، ولكن في قلبي أعلم أنني شرق أوسطية أيضًا.. أنا محظوظة لأنني أنتمي إلى ثقافتين لأن ذلك يمنحك أفضل ما في العالمين".