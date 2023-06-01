الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من هي نور الفلاح التي خطفت قلب النجم العالمي آل باتشينو؟

نور الفلاح وآل باتشينو
نور الفلاح وآل باتشينو

تصدرت نور الفلاح المنتجة الكويتية، مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أل باتشينو، بعد خبر انتظاره لطفله الرابع، فهو عملاق السينما الأمريكية وهي منتجة كويتية شابة. 

آل باتشينو، هو أسطورة أفلام العراب ونور الفلاح نجمة صاعدة في عالم الإنتاج، جمعت بين الثنائي قصة حب غير متوقعة تجمع بين رجل يبلغ من العمر 83 عاماً وامرأة تصغره بـ 53 عاماً.

في السطور التالية، نستعرض تفاصيل حياة الثنائي الذي أثار ضجة في الصحافة العالمية، ونسلط الضوء على مسيرتهما الفنية والشخصية، ومن هي نور الفلاح التي خطفت قلب آل باتشينو.

نور الفلاح وآل باتشينو.. قصة حب تجاوزت الفارق العمري والثقافي

بدأت قصة حب نور الفلاح وآل باتشينو في شهر أبريل لعام 2020، بعد انفصال النجم الأمريكي عن حبيبته السابقة ميتال دوهان، وفقاً لتصريحاتهما لموقع TMZ الأمريكي، فإن الزوجين يعيشان حياة سعيدة من أي وقتٍ مضى.

آل باتشينو هو أحد أشهر الممثلين في تاريخ هوليوود، فقد شارك في أكثر من 50 فيلماً وحصل على جائزة الأوسكار والغولدن غلوب والإيمي والتوني، اشتهر بأدواره في أفلام مثل العراب وسيربيكو والجزار وسكارفيس والأيرلندي، كما اشتهر بحبه للمسرح والأدب، فقد قام بإخراج وإنتاج عدة مسرحيات وأفلام تستند إلى أعمال شكسبير.

نور الفلاح هي منتجة كويتية تبلغ من العمر 30 عامًا، درست في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرجت من كلية الفنون السينمائية بجامعة "ساوث كاليفورنيا"، ثم حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة "كاليفورنيا لوس أنجلوس".

أنتجت عدة أفلام وثائقية وقصيرة في مسيرتها الفنية، مثل المشردين، بروسا نوسترا، La Petite Mort2، Billy Knight2، كما شاركت في إخراج فيلم بروسا نوسترا، الذي يتحدث عن قصة حب بين شاب تركي وفتاة إيطالية في مدينة نيويورك، الفيلم حصل على إشادة من النقاد والجمهور وفاز بعدة جوائز محلية ودولية.

حصل آل باتشينو، على العديد من الجوائز الفنية في مسيرته الطويلة، ومن أبرزها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم عطر امرأة عام 1993، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم أنت لا تعرف جاك عام 2011.

كما حصل على جائزة الإيمي برايم تايم لأفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني عن دوره في فيلم فيل سبيكتور عام 2013، بالإضافة إلى جائزة مركز كينيدي الثقافي عن إنجازاته الفنية عام 2016.

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