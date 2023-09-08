الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-9-2023 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار مع تغير فصول السنة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيتها.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-9-2023 في مصر.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة8-9-20235:6 ص6:35 ص12:53 م4:25 م7:10 م8:29 م

 

 

رابط موقع دار الإفتاء المصرية وخطوات استعلام عن فتوى

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية8-9-20235:9 ص6:39 ص12:58 م4:31 م7:16 م8:36 م
طنطــا8-9-20235:6 ص6:36 ص12:54 م4:27 م7:12 م8:32 م
المنصورة8-9-20235:4 ص6:34 ص12:52 م4:25 م7:11 م8:30 م
الزقـازيق8-9-20235:4 ص6:34 ص12:52 م4:25 م7:10 م8:29 م
أسيــوط8-9-20235:11 ص6:37 ص12:53 م4:24 م7:9 م8:26 م
سـوهاج8-9-20235:10 ص6:35 ص12:51 م4:21 م7:7 م8:23 م
بنى سويف8-9-20235:8 ص6:36 ص12:54 م4:25 م7:11 م8:29 م
المنـيـا8-9-20235:11 ص6:38 ص12:55 م4:26 م7:11 م8:29 م
قـــنا8-9-20235:6 ص6:31 ص12:47 م4:17 م7:3 م8:18 م
أســوان8-9-20235:8 ص6:32 ص12:46 م4:14 م7:1 م8:15 م
مطـروح8-9-20235:20 ص6:50 ص1:9 م4:42 م7:27 م8:48 م
الغردقـة8-9-20235:0 ص6:26 ص12:43 م4:13 م6:59 م8:15 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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