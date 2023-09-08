مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-9-2023 فى القاهرة والمحافظات

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار مع تغير فصول السنة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيتها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-9-2023 في مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 8-9-2023 5:6 ص 6:35 ص 12:53 م 4:25 م 7:10 م 8:29 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 8-9-2023 5:9 ص 6:39 ص 12:58 م 4:31 م 7:16 م 8:36 م طنطــا 8-9-2023 5:6 ص 6:36 ص 12:54 م 4:27 م 7:12 م 8:32 م المنصورة 8-9-2023 5:4 ص 6:34 ص 12:52 م 4:25 م 7:11 م 8:30 م الزقـازيق 8-9-2023 5:4 ص 6:34 ص 12:52 م 4:25 م 7:10 م 8:29 م أسيــوط 8-9-2023 5:11 ص 6:37 ص 12:53 م 4:24 م 7:9 م 8:26 م سـوهاج 8-9-2023 5:10 ص 6:35 ص 12:51 م 4:21 م 7:7 م 8:23 م بنى سويف 8-9-2023 5:8 ص 6:36 ص 12:54 م 4:25 م 7:11 م 8:29 م المنـيـا 8-9-2023 5:11 ص 6:38 ص 12:55 م 4:26 م 7:11 م 8:29 م قـــنا 8-9-2023 5:6 ص 6:31 ص 12:47 م 4:17 م 7:3 م 8:18 م أســوان 8-9-2023 5:8 ص 6:32 ص 12:46 م 4:14 م 7:1 م 8:15 م مطـروح 8-9-2023 5:20 ص 6:50 ص 1:9 م 4:42 م 7:27 م 8:48 م الغردقـة 8-9-2023 5:0 ص 6:26 ص 12:43 م 4:13 م 6:59 م 8:15 م