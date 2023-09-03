رابط موقع دار الإفتاء المصرية وخطوات استعلام عن فتوى

من المواقع المهمة والتي يكثر البحث عنها دائمًا موقع دار الإفتاء المصرية والذي يقدم الإجابة على الفتاوى المختلفة التي يرسلها لها المواطنين للاستفسار عن مختلف الأمور المتعلقة بالدين والأمور الحياتية.

موقع دار الإفتاء المصرية استعلام عن فتوى

من خلال التقرير التالي نوضح للقراء رابط موقع دار الإفتاء المصرية وخطوات الاستعلام عن فتوى، وكذلك خطوات طلب الحصول على فتوى.

يمكن الوصول إلى موقع دار الإفتاء المصرية من هنا.

ويمكن الاستعلام عن الفتوى التي تقدمت للحصول عن فتوى عنها من خلال اختيار ايقونة الاستعلام عن فتوى

كتابة كود الفتوى الضغط على كلمة استعلام

خطوات طلب من دار الإفتاء المصرية

يتم اختيار أيقونة طلب فتوى ثم كتابة عنوان الموضوع المتعلق به الفتوى مثل: ( حج، صلاة، طلاق، ميراث)

ثم كتابة بريدك الالكتروني إن وجد.

ثم كتابة سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا .

ثم الضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك والذي به يمكنكم الاستعلام عن الفتوى في وقت لاحق.

مع العلم أن خدمة طلب الفتوى تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يوميا ما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، ما عدا فتاوى الميراث تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يوميا ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية.

الفتاوى الهاتفية

استحدثت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل طالب الفتوى سواء كان المتصل من داخل البلاد أو من خارجها ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين:

من داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).

من خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

عند الاتصال بخدمة الهاتف لطلب فتوى يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات الذي يقوم بأخذ بيانات المتصل، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله، ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله، وبعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه في خلال ساعة، فإذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد حوالي الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله كي يتمكن من سماع الإجابة عن سؤاله.