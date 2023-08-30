الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإفتاء" تتيح التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أتاحت دار الإفتاء المصرية، باب التسجيل للانضمام لبرنامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج بدار الإفتاء المصرية في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط ومرسى مطروح، منوهة إلى أن الدورة مجانية وسارة للمقبلين على الزواج.

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وأضافت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن الدورة التي تعدها للمقبلين على الزواج مجانية، وأن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج وتزويدهم بمهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن أماكن الدورات التي ستعقد ستكون في:

- القاهرة (تنعقد المحاضرات بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة) (الدورة التاسعة عشر).

- الإسكندرية (الدورة الثانية).

- أسيوط (الدورة الثانية).

- مطروح (الدورة الأولى).

وأكدت دار الإفتاء المصرية ، أن التسجيل والاشتراك ببرنامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج مستمر حتى اكتمال الأعداد، وللاشتراك التسجيل (من هنا)

 


وفي سياق آخر، استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم الأربعاء، السفير عبدالعزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

حيث أكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على كل الأصعدة، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مستعرضًا مجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة، ومنهجية دار الإفتاء في إصدار الفتوى التي تراعي السياق المجتمعي وتحقق الاستقرار وتجمع ولا تفرق.

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