الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتي يستقبل مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول العربية.. ويبحثان تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

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وأكد الدكتور شوفي علام مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مجهودات دار الإفتاء المصرية، في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة. كذلك أوضح مفتي الجمهورية للسفير عبد العزيز المطر، منظومة العمل داخل الدار التي تشمل إدارات ومراكز بحثية تواكب تطورات العصر.

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال اللقاء إلى أن منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتوى التي تراعي السياق المجتمعي  وتحقق الاستقرار وتجمع ولا تفرق.

من جانبه أثنى السفير عبد العزيز المطر، على مجهودات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ودار الإفتاء والدور الذي تقوم به الدار من أجل مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة خاصة وفريدة من نوعها تحمل طابعًا تاريخيًّا، وأن مصر والسعودية من الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقتيهما لنشر الوسطية والاعتدال.

وزار السفير عبدالعزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، مشيخة الأزهر الشريف ومان في استقباله الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.،حيث أعرب السفير عبدالعزيز المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واتفاقه مع رؤية فضيلته في ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية. 

السفير عبد العزيز المطر الدكتور شوقي علام العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية مجهودات دار الإفتاء المصرية منهجية دار الإفتاء مواجهة الفكر المتطرف

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