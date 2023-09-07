محمود فوزي: لجنة الشباب الاستثناء الوحيد للفئوية في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قواعد الحوار الوطني قامت على عدم الفئوية ولم تكن هناك تجربة سابقة بهذا العمق:"مش هنعمل لجنة للصعيد ولا بحري أو مسلمين أو مسيحيين".

أضاف فوزي، في كلمته بجلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن الاستثناء الوحيد كان يخص الشباب، حيث إن المجتمع المصري مجتمع شاب، وكل مواطن مصري يمر بمرحلة الشباب، والجميع يعمل على دعمها.

ونوه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أنه كان هناك اصرار على دعوة عدد كبير من الشباب، والاستماع إلى توصياتهم ومقترحاتهم.



وانطلقت مساء الخميس، جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.