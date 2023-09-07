الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو التيار الإصلاحي الحر: لجنة الحوار الوطني وعدتنا بالتعامل مع تحديات تمكين الشباب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت حبيبة أيمن ،عضو بوحدة التنمية المجتمعية بحزب الإصلاح والنهضة في الإسكندرية، وعضو التيار الإصلاحي الحر على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والتي تناقش ثلاث محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لـ"الدستور" إن جلسة تمكين الشباب قدمنا خلالها العديد من المقترحات التي من شأنها تطوير وتأهيل الشباب في المجتمع المصري.

تابع عضو بوحدة التنمية المجتمعية بحزب الإصلاح والنهضة في الإسكندرية، وعضو التيار الإصلاحي الحر: تفاعلت اللجنة مع التحديات التي طرحت في الجلسة والتي أكد المشاركين أنها تواجه الشباب، وتعيق تمكينهم في بعض المحاور.

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الخميس، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

للحوار الوطني المحور السياسي شباب الأحزاب والسياسيين جلسة الحوار الوطني المحور الاقتصادي المحور المجتمعي

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