نائب حزب إرادة جيل: طالبت في جلسات الحوار الوطني الاهتمام بالسينما والمسرح

قال هلال حميدة، نائب حزب إرادة جيل، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والتي تناقش ثلاث محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لـ"الدستور" إن لجنة الثقافة في مناقشة السينما المصرية بين الواقع والمأمول، مشيرًا إلى أنه السينما والمسرح والدراما هي التي تشكل وجدان المواطن، لذلك لابد من الاهتمام بها.

تابع نائب حزب إرادة جيل، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية: “لابد من تقديم أطروحات للحلول يتوافق مع موروث المجتمع المصري من خلال المسرح، موجها الشكر لكل مقدمي المقترحات والتوصيات في جلسات الحوار الوطني”.

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطني، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الخميس، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور المجتمعي انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب من خلال جلستين "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، وتشتبك تلك القضايا بمنظومة تشكيل الوعي المصري التي تولي الدولة المصرية اهتمام كبير لها خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطني فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها في معركة الوعي والهوية التي تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة في تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التي تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به، كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصرى ريادته بالمنطقة، والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن التصوير فى المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوى للسياحة، فضلا عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.