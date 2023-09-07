الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فيفيك راماسوامي المرشح الأمريكي يرفض شرح انتقادات ترامب

ترامب
ترامب

رفض المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي أربع مرات الرد على مذيع قناة "إم إس إن بي سي" مهدي حسن عندما طُلب منه تفسير كلماته، إن سلوك دونالد ترامب "البغيض" جعله "خطراً على الديمقراطية".

ويتصدر الرئيس السابق (77 عامًا) استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات بفارق كبير على الرغم من مواجهة 91 تهمة جنائية بموجب أربع لوائح اتهام، اثنتان منها تتعلق بمحاولته إلغاء الانتخابات الأخيرة.

راماسوامي، 38 عامًا، هو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية ويحتل المركز الثالث في الاستطلاع، وفي المناظرة الأولى الشهر الماضي، ترك انطباعاً قوياً من خلال عرضه العدواني.

مقابلة ساخنة 

txt

عوائق نجاح بايدن في الانتخابات الأمريكية: ما موقف ترامب؟

وبدأت مقابلة بشكل ودي، حيث قال المضيف للضيف: “لقد نشأنا أنا وأنت كأطفال لمهاجرين هنود يحبون المناظرة، واثقون جدًا، وربما واثقون جدًا من آرائنا، واستشهد راماسوامي بمسيرته المهنية وقال إنه "دخيل يفهم بعمق القانون والدستور في هذا البلد".

وسأل عن تلك المهنة التجارية، وتحديدًا دواء راماسوامي لمرض الزهايمر "الذي روج له" لكن التجارب السريرية فشلت، وفي ذلك الوقت كان قد باع أسهمًا فيما أسماه حسن "مخطط المضخة والتفريغ الكلاسيكي". 

ونفى راماسوامي بغضب ارتكاب أي مخالفات، أصبحت الأمور أكثر سخونة من هناك.

المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي أربع مرات إم إس إن بي مهدي حسن الديمقراطية

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

خالد يوسف: نعاني من "الإتاوات" خلال التصوير .. وضياء رشوان يرد عليه

جريمة بشعة فى الشرقية.. سيدة تستدرج صغيرًا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة

زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال