فيفيك راماسوامي المرشح الأمريكي يرفض شرح انتقادات ترامب

رفض المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي أربع مرات الرد على مذيع قناة "إم إس إن بي سي" مهدي حسن عندما طُلب منه تفسير كلماته، إن سلوك دونالد ترامب "البغيض" جعله "خطراً على الديمقراطية".

ويتصدر الرئيس السابق (77 عامًا) استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات بفارق كبير على الرغم من مواجهة 91 تهمة جنائية بموجب أربع لوائح اتهام، اثنتان منها تتعلق بمحاولته إلغاء الانتخابات الأخيرة.

راماسوامي، 38 عامًا، هو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية ويحتل المركز الثالث في الاستطلاع، وفي المناظرة الأولى الشهر الماضي، ترك انطباعاً قوياً من خلال عرضه العدواني.

مقابلة ساخنة

وبدأت مقابلة بشكل ودي، حيث قال المضيف للضيف: “لقد نشأنا أنا وأنت كأطفال لمهاجرين هنود يحبون المناظرة، واثقون جدًا، وربما واثقون جدًا من آرائنا، واستشهد راماسوامي بمسيرته المهنية وقال إنه "دخيل يفهم بعمق القانون والدستور في هذا البلد".

وسأل عن تلك المهنة التجارية، وتحديدًا دواء راماسوامي لمرض الزهايمر "الذي روج له" لكن التجارب السريرية فشلت، وفي ذلك الوقت كان قد باع أسهمًا فيما أسماه حسن "مخطط المضخة والتفريغ الكلاسيكي".

ونفى راماسوامي بغضب ارتكاب أي مخالفات، أصبحت الأمور أكثر سخونة من هناك.