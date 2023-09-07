الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شديد الحرارة جاف نهارًا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحيرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 27

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 38 27

دمنهور 38 26

وادي النطرون 39 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 39 27 

بورسعيد 38 27

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 39 27

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 40 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 43 31

الإسكندرية 33 27

العلمين الجديدة 32 26

مطروح 32 25

السلوم 33 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 43 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 43 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30 

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقع تسجيلها اليوم

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"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها غدًا الجمعة

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة المنورة 45 33 

الرياض 43 30

المنامة 39 33

أبوظبي 41 30

الدوحة 42 32

الكويت 42 28

دمشق 38 22

بيروت 32 29

عمان 36 25

القدس 35 25

غزة 34 28

بغداد 43 29

مسقط 32 29

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 27

طرابلس 28 24

تونس 31 22

الجزائر 26 19

الرباط 26 18

نواكشوط 32 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 27 15

إسطنبول 29 20

إسلام آباد 37 24

نيودلهي 36 27 

جاكرتا 34 24

بكين 29 21

كوالالمبور 32 25

طوكيو 28 23

أثينا 28 23

روما 34 19

باريس 32 19

مدريد 30 18

برلين 29 16

لندن 31 19

مونتريال 26 20

موسكو 16 07

نيويورك 29 22

واشنطن 32 20

أديس أبابا 19 12

الأرصاد شبورة مائية صباح طقس شديد الحرارة القاهرة الكبرى الشمالية درجات الحرارة

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