الاتفاق السعودى يُعلن تعاقده مع ديماراى جراى من إيفرتون

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع الجامايكي ديماراي جراي، جناح إيفرتون الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تُغلق أبواب سوق الانتقالات الصيفية في السعودية غدًا الخميس 7 سبتمبر، بينما انتهت فترة الميركاتو الصيفي في إنجلترا والدوريات الأوروبية الكبرى يوم 1 سبتمبر.

الاتفاق السعودي يُعلن عن تعاقده رسميًا مع ديماراي جراي من إيفرتون

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"– "تويتر سابقًا"، أكد خلاله تعاقده مع الجامايكي ديماراي جراي، جناح إيفرتون الإنجليزي.

وأكد نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع ديماراي جراي بعقد لمدة أربع سنوات، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق.

وحسب التقارير الصحفية، فإن نادي إيفرتون وافق على بيع ديماراي جراي إلى صفوف الاتفاق السعودي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

ماذا قدم ديماراي جراي في مسيرته الكروية؟

يذكر أن الجناح الأيسر الجامايكي، صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف إيفرتون في يوليو 2021، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك ديماراي جراي في 75 مباراة مع إيفرتون في جميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك ديماراي جراي في خمس مباريات دولية مع منتخب بلاده جامايكا، وسجل خلالها هدفين، كما مثّل منتخب إنجلترا للشباب من قبل.

ويُعد الجامايكي ديماراي جراي الصفقة الخامسة لفريق الاتفاق السعودي، حيث أبرم النادي العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، مثل: جوردان هندرسون، موسى ديمبلي، جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك ديماراي جراي في خمس مباريات دولية مع منتخب بلاده جامايكا، وسجل خلالها هدفين، كما مثّل منتخب إنجلترا للشباب من قبل.

ويُعد الجامايكي ديماراي جراي الصفقة الخامسة لفريق الاتفاق السعودي، حيث أبرم النادي العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، مثل: جوردان هندرسون، موسى ديمبلي، جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.