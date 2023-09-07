الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زكي القاضي: التمكين السياسي للشباب أهم حدث في التاريخ

زكى القاضى
زكى القاضى

رحّب الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، بالحضور وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وقال القاضي إن الجلسة بها تنوع كبير من الشباب، لافتاً إلي أن أن دعوة الرئيس السيسي للحوار هي الآلية لهذه المرحلة، موضّحًا أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيتم البحث عن استدامة لعملية الحديث في المجتمع، لافتًا إلى أن الحوار الوطني هو جوهر لتبادل الآراء والأفكار، خاصة بين الشباب.

التمكين السياسي للشباب حدث مهم في التاريخ

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني "التمكين السياسي للشباب الذي يحدث الآن يعد حدث هام في التاريخ، حيث يؤكد اهتمام الدولة المصرية للشباب، لافتًا إلي أن الجميع بدأ ملاحظة التغير الكبير الذي حدث في عهد الرئيس السيسي.

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الشباب هم قوة فاعلة في المجتمع المصري

وأكد القاضي أن الشباب هم قوة فاعلة في المجتمع المصري وأي محاولات تقييدها ستؤدي بنتيجة عكسية وغير مرضية، ونحتاج وضع إليه حقيقية لاتحادات الطلابية، ومع وجود لغة تحاور بين الشباب، لافتا إلى أن الحوار إجراء حقيقي يتضمن مشاركة حقيقية، موضحًا أن الشباب عليهم دور كبير ، وبالتالي عليهم مسئولية معلنة لابد من الالتزام بها.

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