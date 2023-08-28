زكي القاضي: مشاركة المرأة في مشروع توشكى دليل على أنها تعيش عصرها الذهبي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنه أصابته حالة من الدهشة بعد رؤيته طبيعة العمل والحقيقة على أرض الواقع في توشكى خلال زيارة الإعلاميين، معبراً: "منظر محطة رفع المياه مبدع".

مشروع توشكى

وأكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية تعمل بعناية شديدة ومدروسة لكي يكون لها مستقبل في الزراعة الاستراتيجية من القمح والذرة، حيث تهدف مصر من المشروعات القومية الزراعية تقليل الفاتورة الاستيرادية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه عند زيارة الإعلاميين لتوشكى وجد مهندسات تعمل في قلب الصحراء، قائلاً: "عمل المرأة في مشروع توشكى يؤكد دعم الدولة للمرأة المصرية وأنها واثقة في القيادة ودعمها للمرأة، وبالفعل المرأة تعيش الآن العصر الذهبي.

الأجور بالمشروع

وتابع: "رواتب العاملين في مشروع توشكى ضعف الحد الأدنى للأجور بما يعني أكثر من 6 و7 آلاف جنيه وده رقم محترم مقابل الخدمة".