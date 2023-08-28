الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أبو اليزيد: مشروع توشكى حلم تحول لواقع ملموس

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكى حلم تحول لواقع ملموس.

وقال خلال لقائه  لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما أن الدولة توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري. 

وتابع أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيتم فرض زراعات صنفيه وفقًا لكل بيئة، وقديمًا كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا تم إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة. 

اعتماد وزارة الزراعة لتقاوى القمح المعتمدة ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان

وأوضح أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوى القمح المعتمدة ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع لـ18 إردبًا بدلًا من 12 إردبًا للفدان، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو مترًا، للتوسع في الرقعة الزراعية.

احمد ابو اليزيد توشكى حلم تحول لواقع استصلاح الأراضي الزراعية خطوات استباقية للأسمدة الزراعية استخدام أساليب حديثة للري

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