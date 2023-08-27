السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الفجوة الكبيرة في القمح تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن منتجات أخرى مثل الفاكهة والخضروات "لأن لدينا تقريبًا اكتفاءً ذاتيًا منها" ولكن كل الجهد المبذول حاليًا في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة في "مستقبل مصر" على طريق وادي النطرون، يستهدف زراعة محصولي الذرة والقمح الذي يتطلب استيراده كميات كبيرة من الدولار.

أسباب طرح بعض الشركات في البورصة



وحول طرح بعض الشركات في البورصة، قال الرئيس السيسي إن الطرح في البورصة لأسباب الأول هو إعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن تكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، أما السبب الثاني فهو تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لا بد أن تكون لها أسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.



جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين في جولة بمنطقة توشكى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف تلك الجولة بأنها "يوم في حب مصر".



وتشهد الدولة المصرية إنجازات حقيقية ومشروعات قومية متعددة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث كرس كل جهود الدولة للنهوض بكل القطاعات الزراعية والصناعية والمجتمعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وأكبر استفادة مما تملكه مصر من إمكانات.



ويعد مشروع "توشكى" واحدًا من أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا بمشروع توشكى نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعى للدولة المصرية، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل ويمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.