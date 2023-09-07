هولندا والعودة إلى المنافسة على التأهل لبطولة أمم أوروبا

إذا أراد منتخب هولندا أن ينعش آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر، أي دون الدخول في الملحق إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، فعليه أولًا أن يفوز على منتخب اليونان حين يستضيفه اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في تصفيات بطولة أمم أوروبا على ملعب فيليبس بمدينة آيندهوفن.

لأن انتصار هولندا في هذه المباراة يرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويوقف رصيد اليونان عند النقاط الست، ومن ثم يقتحم هولندا المنافسة على الصعود إلى بطولة أوروبا بشكل مباشر.

وضعية هولندا في المجموعة

هولندا في وضعية صعبة جدًا في المجموعة، إذ يحتل المركز الرابع قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط جمعها من انتصار وحيد تحقق على منتخب جبل طارق بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، في حين تلقى هزيمة قاسية في الجولة الأولى على يد منتخب فرنسا بنتيجة عريضة 4 أهداف دون رد.

سجل أهداف هولندا الثلاثة لاعبان هما ممفيس ديباي هدفًا واحدًا، وناثان آكي هدفين.

وضعية اليونان في المجموعة

على النقيض تمامًا، فإن وضعية اليونان في المجموعة جيدة جدًا، حيث يحل وصيفًا بالنقاط الست التي حصدها من فوزين على منتخبي جبل طارق بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، وأيرلندا بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثالثة، بينما في الجولة الرابعة تعرض للخسارة أمام فرنسا بنتيجة هدف نظيف.

أحرز أهداف اليونان الخمسة 3 لاعبون، وهم: جيورجيوس ماسوراس هدفين، وإنستاسيوس باكسيتاس هدفين، ومانوليس سيوبيس هدفًا واحدًا.

أما انتصار اليونان، فهو في غاية الأهمية لأنه يرفع من أسهمه في الصعود إلى بطولة أمم أوروبا، لأنه يرفع من رصيده إلى 9 نقاط، ويعزز موقعه في وصافة المجموعة، وفي نفس الوقت يضعف من آمال هولندا، لأن فارق النقاط وقتها سوف يتسع إلى 6 نقاط.

تاريخ مواجهات اليونان وهولندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا

سبق أن التقى المنتخبان في تصفيات بطولة أمم أوروبا من قبل في 4 مواجهات منها مواجهتان كانتا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 1986 - 1988 في المجموعة الخامسة، وتعادلا سلبيًا في الجولة الخامسة، لكن فاز هولندا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الثامنة.

هولندا يتأهل واليونان يخرج

نجح هولندا في الوصول إلى بطولة أمم أوروبا 1988 في ألمانيا الغربية بعد أن تصدر المجموعة دون أن يتلقى هزيمة واحدة برصيد 14 نقطة جمعها من 6 انتصارات منها انتصاران على كل من منتخب المجر، ومنتخب قبرص، وانتصار واحد على كل من منتخب بولندا، واليونان، وتعادلان مع كل من بولندا واليونان.

في حين احتل اليونان المركز الثاني بـ9 نقاط حصدتها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على قبرص، وانتصار واحد على كل من المجر، وبولندا، وتعادل واحد كان مع هولندا، و3 هزائم على يد المجر، بولندا، وهولندا.

تصفيات بطولة أمم أوروبا 1990 - 1992

بينما المواجهتان الأخريان، فكانتا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 1990 - 1992 في المجموعة السادسة، وتغلبت هولندا في اللقاءين بنفس النتيجة هدفين دون مقابل في الجولتين الثانية والثامنة.

هولندا يتأهل أيضًا واليونان يودع

أيضًا نجح هولندا في العبور إلى بطولة أمم أوروبا 1992 في السويد بتصدره للمجموعة برصيد 13 نقطة جمعها من 6 انتصارات منها انتصاران على كل من اليونان، ومنتخب مالطة، وانتصار وحيد على كل من منتخب فنلندا، ومنتخب البرتغال، وتعادل وحيد كان مع فنلندا، وخسارة واحدة تعرض لها أمام البرتغال.

أما اليونان، فقد تراجع إلى الترتيب الثالث بـ8 نقاط حصدها من 3 انتصارات على مالطة، والبرتغال، وفنلندا، وتعادلين مع فنلندا، ومالطة، وتلقى 3 هزائم بواقع هزيمتين على يد هولندا، وهزيمة وحيدة على يد البرتغال.

إذن هناك 4 مواجهات جمعت بين اليونان، وهولندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا لم يفلح اليونان في تحقيق انتصار واحد، إذ تعرض لـ3 خسائر، وتعادل في مواجهة وحيدة.

فهل يؤكد هولندا تفوقه في المواجهات المباشرة على اليونان في تصفيات بطولة أمم أوروبا تحديدًا أم يكسر اليونان هذا التفوق، ويسجل فوزه الأول؟.

اليونان فأل حسن لهولندا

وجود اليونان مع هولندا في نفس المجموعة في تصفيات بطولة أمم أوروبا يمثل فألًا حسنًا جدًا لهولندا، لأنه تأهل إلى بطولة أمم أوروبا محتلًا مقدمة المجموعة.

لكن هذه المرة يكاد يكون مستحيلًا أن يعتلي هولندا صدارة المجموعة، لأنه يوجد منتخب فرنسا الذي يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة في 4 جولات.