الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 310 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالمنوفية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت لجنة مكونة من الطب البيطري والتموين بمحافظة المنوفية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المختلفة، شملت: كبدة ولحوم مفرومة وسجق دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود التفاصيل إلى تشديد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على المرور من قبل اللجان المختصة على المنشآت الغذائية والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الأمر.

المرور على محلات وثلاجات فى مركز ومدينة منوف 

وبناء على التكليف جرى التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومديرية التموين على شن حملة مكبرة في مركز منوف، شملت المرور على المحلات وثلاجات اللحوم، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وأطباء الإدارة، بتواجد وليد شبل مدير إدارة التفتيش بديوان عام محافظة المنوفية، وأعضاء الإدارة وإدارة التموين بمدينة منوف وإدارة الرقابة التموينية.

ضبط 310 كيلو لحوم فاسدة

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم المختلفة بلغت 310 كجم من اللحوم المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنها المذبوح خارج المجازر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من التحفظ على المضبوطات وتحرير محضرين بمركز شرطة منوف برقمي 16852، 16853، وأخطرت جهات التحقيق للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

محافظة المنوفية المنوفية إدارة الطب البيطري ضبط لحوم فاسدة بمدينة منوف مديرية الطب البيطرى غير صالحة للاستهلاك صحة المواطنين رؤساء الوحدات المحلية

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