موعد احتفالات الكنيسة بأعياد النيروز والصليب وصوم الميلاد لعام 2023

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد النيروز المجيد في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مٌطرانياتهم.

قائمة بأبرز الاحتفالات في عام 2023

وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أبنائه بمناسبة عيد النيروز عيد الشهداء ورأس السنة القبطية ١٧٤٠ للشهداء، لافتًا إلى أننا نحتفل بهذه المناسبة لمدة 17 يومًا.

جاء ذلك في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا أبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.

احتفالات شهر سبتمبر

عيد النيروز: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

وعيد النيروز ، هو عيد رأس السنة القبطية وهو أول يوم فى السنة القبطية وعيد النيروز يوافق أول شهر توت والذي يعد أول الشهور القبطية.

ويتسم عيد النيروز بطقوسه الخاصة حيث يقبلون خلاله على أكل البلح الأحمر والجوافة، ووفقاً لمصادر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يشتهر عيد النيروز بهذين النوعين من الفاكهة إلى رموز دينية، فلون البلح "الأحمر" يرمز إلى دم "الشهداء"، وحلاوة "البلح" تشبهها الكنيسة بحلاوة الإيمان المستقيم كناية عما تعنية كلمة "الأرثوذكسية"، أما صلابة "نواة البلح"، فتشير الكنيسة إلى أنها ترمز إلى تذكر قوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت، أما الجوافة فتقول الكنيسة إن قلبها "الأبيض" يرمز لقلب "الشهداء"، ووجود "بذور" كثيرة داخلها، ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء.

تذكار ظهور الصليب المقدس: الخميس 28 سبتمبر 2023

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 28 سبتمبر، بـ عيد الصليب 2023 بترؤس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم.

ويقول القمص إشعياء عبد السيد فرج كاهن كنيسة القديسة دميانة والأنبا توماس السائح، شبرا الخيمة، في كتابه عن «طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى»، إنه تحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام، كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.

وأضاف: لقد ظل الصليب مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هدريان الروماني (76-138 م.) أقام على هذا التل في عام 135 م. هيكلًا للزهرة الحامية لمدينة روما.. وفي عام 326 م. أي عام 42 ش.

احتفالات شهر نوفمبر

بدء صوم الميلاد المجيد: الأحد 26 نوفمبر 2023.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر لعام 2023، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتى 7 يناير 2024 إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، بترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام2024 بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

احتفالات شهر ديسمبر 2023

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ديسمبر 2023 ببدء شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم